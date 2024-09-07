Fırtına golcüsüne kavuşuyor

Trabzonspor uzun zamandır görüşmelerini sürdürdüğü Simon Bokote Banza ile 1 yıllık, Serdar Saatçı ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada "Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın kulübümüze geçici transferi konusunda Portekiz ekibi Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Braga'ya kiralama bedeli olarak 2 milyon Avro 3 taksit halinde ödenecektir" denildi. Banza ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı, 2024- 2025 futbol sezonunda 1 milyon 160 bin avro garanti ücret ve 840.000 avro imza ücreti ödeneceği duyuruldu.

Serdar Saatçı'nın kesin transferi konusunda da anlaşmaya vardığı Braga kulübüne 3 taksit halinde 2 milyon 500 bin avro ödeneceği duyuruldu. KAP'a yapılan açıklamada futbolcuya da 2024- 2025 futbol sezonunda 22.500.000 lira garanti ücret ödeneceği, sonraki sezonlarda ise oyuncuya bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacağı aktarıldı.