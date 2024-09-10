Pamukkale’de büyük yarış

GRANFONDO Uluslararası Bisiklet Yarışları 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde Pamukkale'de gerçekleşecek. Yarışmaların lansmanı yetkili kuruluşlar ve sponsorların katılımıyla yapıldı. Dünyaca ünlü Pamukkale Travertenlerinin eteklerinde gerçekleşecek yarışmalar kısa ve uzun parkur şeklinde 54 km. ve 85 km. olarak koşulacak. Yarışmalara 8 ülkeden 452 sporcunun kayıt yaptırdığı açıklandı. 14 Eylül Cumartesi günü Pamukkale'de kurulacak Expo alanında yarışmaların hazırlıkları tamamlanacak. İki gün boyunca devam edecek organizasyona tüm vatandaşlar 7'den 70'e bisikletiyle gelerek etkinliklere katılabilecek. Toplamda 18 kategoride gerçekleşecek resmi yarışmalar ise 15 Eylül Pazar günü 08.00 ve 08.20'de başlayacak. Yarışmaların ödül töreni 15 Eylül Pazar günü saat 14.00'te yapılacak.