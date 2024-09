İzmir uğurlu geldi

Futbolda A Milli Takım'ı iki yıl sonra ağırlayan İzmir, 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümüne denk gelen UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki İzlanda maçında muhteşem ev sahipliği yaptı. Kapılarını 2020 yılında açan Gürsel Aksel Stadı, ikinci milli maçından da alnının akıyla çıktı. Son olarak Gürsel Aksel Stadı'nda 14 Haziran 2022'de UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlılar, Euro 2024'ten sonra Türkiye'de ilk kez çıktığı karşılaşmada İzlanda önünde müthiş bir futbolla sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve taraftarlara büyük mutluluk yaşattı.

AKTÜRKOĞLU YINE PARLADI

Stadı tıklım tıklım dolduran İzmirli ve Ege'nin dört bir yanından futbolseverler, 90 dakika boyunca ay-yıldızlı futbolculara müthiş destek verdi. Gürsel Aksel Stadı, binlerce bayrakla bayram yerine döndü. Galatasaray'dan geçen hafta Portekiz ekibi Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, Gürsel Aksel Stadı'nda kariyerinde ikinci kez hat-trick yaptı. Galatasaray'a transfer olduğu ilk sezon olan 2020-2021'de takımının Göztepe'yle aynı statta 17 Nisan 2021'de oynadığı deplasman maçında 3 gol birden atarak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, dün de aynı statta milli formayla ilki başardı.

PORTEKİZ BASINI HAYRAN KALDI

PORTEKIZ spor basını, İzlanda ağlarını 3 kez havalandıran Kerem Aktürkoğlu'nu manşetlerine çıkardı. "Ağız sulandırdı" ifadesini kullanan Record gazetesi "Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun, Luz Stadı'na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptığını" yazdı. Ojogo "Aktürkoğlu hat-trick yaptı.", Abola "Türkiye'nin İzlanda'ya karşı galibiyetinde Aktürkoğlu çok heyecan verici bir futbol ortaya koydu. Hat-trick yapan Benficalı futbolcunun rüya gibi performansı Türkiye'ye galibiyeti getirdi.", Publico "Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nden Bruno Lage'ye merhaba dedi." ifadelerini kullandı

15 MAÇTA 40 OYUNCU

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella idaresindeki 15 müsabakada 40 oyuncu forma şansı buldu. Geride kalan 15 maçında 40 farklı ismi sahaya süren İtalyan teknik adam, bunlardan 33'üne ilk 11'de şans verdi. Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'nu 14, Abülkerim Bardakcı ile Hakan Çalhanoğlu'nu 12, İsmail Yüksek ve Zeki Çelik'i 11 müsabakada oynatan Montella, Abdülkerim Bardakcı'yı 12, Hakan Çalhanoğlu'nu 11, Barış Alper Yılmaz'ı 10 kez ilk onbirde sahaya sürdü.

LİSTESİ HAYLİ KABARIK

MONTELLA'NIN şans verdiği futbolcular şöyle: Samet Akaydın (9), Merih Demiral, Mert Günok (8), İrfan Can Kahveci (7), Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (6), Cenk Özkaçar, Yunus Akgün (5), Abdülkadir Ömür, Altay Bayındır, Cenk Tosun, Uğurcan Çakır (4), Semih Kılıçsoy, Yusuf Sarı, Ozan Kabak (3), Eren Elmalı (2), Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Bertuğ Yıldırım, Can Uzun, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Emre Akbaba, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Umut Nayir (1).