F.Bahçe’ye çifte müjde

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de derbi maçın hazırlıkları başlarken, 2 futbolcudan da iyi haber geldi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıklarını büyük ölçüde atlatan Alexander Djiku ve Filip Kostic takımla çalışmalara başlıyor. Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Djiku, sakatlığı nedeniyle Gana milli takım kadrosundan çıkarılmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında da forma giyememişti. Bir süredir bireysel çalışmalar yapan yeni transfer Filip Kostic'in de artık takımla çalışacağı öğrenildi.

MOURINHO KARAR VERECEK

Kanarya dün takım halinde çalışmalara başlarken, teknik direktör Jose Mourinho'nun da Djiku ve KJostic'in katılmasıyla kafasındaki 11'de değişikliğe gidebileceği ifade ediliyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Bright Osayi Samuel'in ise tedavisi sürüyor. Nijeryalı futbolcunun durumunun da gün gün takip edileceği ve derbiye yetişme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.