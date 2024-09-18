Immobile’ye milli takım yolu

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile, performansıyla İtalya teknik direktörü Luciano Spaletti'nin de dikkatini çekti. Forvet sıkıntısı çeken milli takımda bir de Gianluca Scamacca sakatlıktan dönemeyince, Spaletti hemen eski öğrencisine yöneldi. Golcü sorununu çözmek isteyen tecrübeli çalıştırıcının, 34 yaşındaki forvete bir sonraki milli kamp için 'Hazır ol' mesajı gönderdiği öğrenildi. İtalya, Milletler Ligi'nde ekim ayında Belçika ve İsrail ile oynayacak. Immobile'nin bu maçlar için kadroya davet edilme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. Golcü oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta 6 resmi maçta 7 gol atmayı başardı.