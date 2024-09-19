‘Elimde birçok proje mevcut’

Eski güreşçi Kenan Çam, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıkladı. 3 yılda bir düzenlenen federasyon başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala, Çam, 9 Kasım'da yapılacak seçimlerde başkanlık için yarışacağını basın mensuplarına düzenlediği bir toplantıda duyurdu. Çam, bu zorlu yolda birçok proje ile geldiğini belirterek, "Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına talip olduğumu duyurmak istiyorum. Uzun yıllara dayanan spor kariyerim ve yöneticilik deneyimlerimle, Türk güreşine katkıda bulunma arzusuyla göreve talip oldum. Elimde bir sürü bizi ileriye taşıyacak proje bulunuyor" dedi.

ALTYAPININ ÖNEMİNE VURGU

Altyapı ve tesis ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapacağını ifade eden Çam, "Federasyon başkanlığım döneminde sporcularımızın uluslararası platformlarda daha fazla başarı elde etmeleri için gerekli tüm desteği sağlayacağız. Antrenörlerimizin ve sporcularımızın ihtiyaçlarını giderecek projeleri öne koyacağım" diye konuştu. Güreşin 7'den 70'e binlerce insana hitap etmesi için projeler ürettiğini belirten Çam, "Türkiye Güreş Federasyonu'nun bir parçası olan tüm sporcu, antrenör, yönetici ve güreş severlerin desteğiyle Türk güreşini hak ettiği yere taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Bu yolda birlikte çalışmak ve başarılarımızı hep birlikte kutlamak dileğiyle, desteğinizi bekliyorum" cümlelerini kaydetti.