Bodrum FK nefes aldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. 25. dakikada Massanga'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rivas'ın içeriye ortaladığı meşin yuvarlak savunmadan sekti. Kale çizgisine yönelen top kaleci Sousa'da kaldı. 27. dakikada Bodrum FK 1-0 öne geçti. Ceza sahası önünde Hatayspor savunmasına baskı yapan Seferi, Kamil Ahmet Çörekçi ve Cemali Sertel'in arasında kalan topa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 0-1. 37. dakikada Görkem topu arka direkteki Massanga'ya ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top kaleci Sousa'da kaldı. İlk yarı 1-0 Bodrum FK'nın üstünlüğüyle bitti.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

61'de Görkem'in pasıyla hareketlenen Fernandes'in yerden şutu kalecide kaldı. 66'da savunma arkasına gönderilen uzun pası kontrol eden Bamgboye tam şutunu çekeceği esnada Ali araya girerek topu kornere gönderdi. 79'da Hatay kontra atağında Bamgboye'nin ara pasında kaleci Sousa, Strandberg'den önce topa hakim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bodrum ilk deplasman galibiyetini aldı.

TAŞDEMİR'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

TEKNIK direktör İsmet Taşdemir, geçen hafta 1-0 kaybedilen Başakşehir maçına oranla ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Sağ bekte Üzeyir yerine Celustka'ya şans veren tecrübeli teknik adam, orta sahada da Ege Bilsel yerine Ahmet Aslan, Fredy'nin yerine de Seferi'yi sahaya sürdü.