Derbi Menemen FK’nın

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Ege derbisinde Nazillispor, sahasında Menemen FK'ya farklı mağlup oldu: . Siyah-beyazlıların bu sonuçla galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, bu sezon henüz puanla tanışamadılar. Sarılacivertli İzmir ekibi ise yeni teknik direktörü Burhanettin Basatemür önderliğinde dörtte dört yaparak liderliğini sürdürdü. Maça etkili başlayan konuk ekip, 6. dakikada Emir Terzi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının bitmesine dakikalar kala Menemen farkı ikiye çıkardı. 43'te sahne alan Burak Yeşilay, sarı-lacivertli takımı 2-0 öne geçirdi. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıya ev sahibi daha etkili başladı. Yeni transferlerden Furkan Balaban 52'de farkı bire indirdi ve Nazilli'yi umutlandırdı: 1-2. 61'de tekrar sahne alan Burak Yeşilay farkı yeniden ikiye çıkardı: 1-3. 84'te oyuna sonradan giren Taner Gümüş maçın skorunu ilan etti: 1-4.