Horoz tekledi

TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona 2 maçta 4 puanla başlayan Denizlispor, evinde Polatlı engeline takıldı. Maça hızlı başlayan Horoz, aradığı golü erken buldu. 14'de Sağdan Alihan'ın kullandığı kornerde, Mert'in eline çarpan top nedeniyle, maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Alihan, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 19'da Batuhan sağdan ceza alanına girdi. Sert şutunda kaleci Ertuğrul mükemmel refleksle mutlak golü önledi. 35'te Alihan'ın kaptırdığı topla ceza alanına giren İbrahim'in sert şutunda kaleci Ertuğrul, sağına gelen topu son anda çeldi, defans uzaklaştırdı. İlk yarı 1-0 Denizlispor'un üstünlüğü ile sona erdi.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

63'te Emirhan ile İbrahim hava topuna çıktı. İki futbolcu çarpışıp yere düştü. İbrahim yerde Emirhan'a tokat atınca kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi kalan Polatlı, buna rağmen 68'de eşitliği sağladı. Çalımlarla ceza alanına giren Mert, plase vuruşla ağları havalandırdı: 1-1. Kalan dakikalarda her iki takım gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve maç 1-1 sona erdi. Taraftarlar 1-1'lik skora rağmen maç sonu yeşil-siyahlı futbolcuları tribüne çağırıp moral verdi.