Menemen çok farklı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona kusursuz bir giriş yaparak 4'te 4 yapan Menemen FK, zirveye ambargo koydu. İlk 4 maçında Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0, Karaman FK'yı 2-1, Belediye Derincespor'u 1-0 ve Nazilli Belediyespor'u 4-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün etkisi kendisini göstermeye başladı. Yaz döneminde Yılmaz Vural'ın yerine İzmir ekibine gelen 50 yaşındaki çalıştırıcı, mütevazı kadroyla sezona 4'te 4'le başlayarak sarı-lacivertli taraftarları da mutlu etti. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün tesislerde çok vakit geçirdiği ve oyun mentalitesini takıma uygulatmak için çaba sarf ettiği öğrenildi.

SERİYE DEVAM EDECEK

ÖTE yandan başarılı teknik adamın oyuncularına sürekli olarak rehavet uyarısı yaptığı ve ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söylediği ifade edildi. Son yılların en büyük çıkışını sergileyen sarı-lacivertliler, Birinci Lig iddiasını kanıtladı.

BURAK YESİLAY'DAN BÜYÜK ÇIKIS

MENEMEN'E geçen sezon devre arasında Alman ekibi Bonner SC'den katılan Burak Yeşilay, sezona müthiş başladı. İkinci hafta oynanan Karaman FK maçında açılışı yapan 23 yaşındaki oyuncu, Nazilli Bld önünde de 2 gol birden atarak galibiyetin mimarlarından birisi oldu.