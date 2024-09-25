Trabzonspor’un beraberlik sezonu

TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 5 maçını beraberlikle tamamladı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, Eyüpspor (0-0) Beşiktaş (1-1) Kayserispor (2-2) ve son olarak Gaziantep FK ile de golsüz berabere kaldı. Karadeniz ekibi böylelikle 1974-1975 sezonunda çıktığı ligdeki 51. sezonunda ilk kez ilk 5 maçından beraberlikle ayrılarak lige tatsız bir başlangıç yaptı. Trabzonspor, ligde en son galibiyeti geçen sezonun 38. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti. 26 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından yaz tatiline giren bordomavililer, bu sezonki 5 karşılaşmada kazanamayarak 121 gündür 3 puan sevinci yaşayamadı.