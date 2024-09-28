Kadro tartışması

Sezona 8 resmi maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle başlayan Beşiktaş'ta, 4-0'lık Ajax mağlubiyeti sonrası teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst eleştirilen odağındaki isim haline geldi. Hollandalı teknik adamın yıldız isimleri kesmesi ve oyuncu değişikliklerindeki tercihleri tartışma konusu oldu. Bronckhorst'un Immobile'yi keserek forvet hattına Mustafa Hekimoğlu'nu koyması ve Mario'nun yerine performansı tartışılan Onana ile başlaması taraftarları şaşkına çevirdi. Kamuoyu ise rotasyon yapılacaksa lig maçında olmalı şeklinde görüş bildirdi.

YÖNETİMİN GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Siyah-beyazlılarda Bronckhorst'un tercihlerinin yanı sıra kadro derinliğinin yetersiz olduğu da konuşulmaya başlandı. Yedek kadronun skor üretme, maç alma, maçı çevirme gibi futbolda olmazsa olmaz aksiyonları yapmakta yetersiz kalacağı, en çok dile getirilen eleştiri oldu. Yönetimin yedek futbolcuların daha hazır hale getirilmesinin önemini teknik direktör Bronckhorst ile konuşması ve Hollandalı hocanın da bu yönde çalışmalar yapması, önümüzdeki süreçte en çok beklenen gelişme olacak.

VAN BRONCKHORST'A ELEŞTİRİ YAĞMURU

Beşiktaş'ın önceki gün Ajax'a 4-0 mağlup olmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden Giovanni Van Bronckhorst'u eleştiri yağmuruna tuttu. İşte maçın ardından yapılan bazı yorumlar: "Bu maç Giovanni Van Bronckhorst hocama yazar.", "Futbol korkakların işi değildir.", "Yapman gereken tek şey ligdeki kadroyu kullanmaktı. Tarihin en kötü Ajax'ına böyle yenilmek sana yazar.", "Bugün Beşiktaş'a en büyük kötülüğü Giovanni Van Bronckhorst yaptı. Kadro tercihleri ve değişikliklerle kötü sonu o hazırladı."