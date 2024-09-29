Ne yaptın Göz-Göz

FOTOĞRAFLAR : DOĞANCAN BİNGÖL

Süper Lig'de ikide iki yapan Göztepe, deplasmanda iki farklı öne geçtiği maçta ligin flaş ekibi Samsunspor'a yediği golle yenildi: 4-3. 13'te Djalma'nın kornerinde, Zeki Yavru kafayla ters vuruşla topu kendi filelerine gönderdi: 0-1. 28'de Holse'nin şutunda topu çizgiden Taha çıkardı. Dönen topa Ntcham vurdu. Bu kez meşin yuvarlak üst direkte patladı. Pozisyonun devamında Bola'nın ortasında Mouandilmadji'nin kafa vuruşunu Lis çıkardı. Aynı oyuncu dönen topu tamamladı: 1-1.

GOL DUELLOSU YAŞANDI

41'de Taha'nın pasında Drongelen'den harika sıyrılan Romulo, sağ çaprazdan kaleci Okan'ın solundan topu filelere yolladı: 1-2. Göztepe ikinci yarıya da adeta golle başladı. 50'de Bennasser'in hatalı geri pasında topu kapan Juan öne çıkan kaleci Okan'ı da geçerek meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 1-3. 61'de Taha'nın kafa pasında topu kaleye gönderen Romulo bu kez direğe takıldı. 63. dakikada Göztepe atağında Matsuki topu Samsunspor ağlarına gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 70'te Samsun atağında Bola'nın yerden pasında Ntcham ceza yayından müthiş vurdu: 2-3. 79'da Zeki'nin pasında sağdan ceza alanına giren Kingsley beraberliği sağladı: 3-3. 88'de Tijanic'in ortasında Vistor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Koçuk'ta kaldı. 90+2'de Soner'in serbest atışında top kaleci Lis'ten döndü. yaşanan karambolde topa son dokunan Ntcham fileleri havalandırdı. Karşılaşma Samsunspor'un 4-3 üstünlüğü ile sona ererken İzmir ekibi Göztepe bu sezonun ilk yenilgisini tattı.

SOLET KORKUTTU

Samsun maçının henüz 2. dakikasında Göztepe'li Isaac Solet, Samsunsporlu Zeki Yavru ile bir hava topunda çarpışarak yerde kaldı. Bir süre bilincini kaybeden Solet'e sağlık ekipleri yeşil zeminde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başının arkasına darbe alan Solet'in bilincinin yerine geldiği ancak tedbir amaçlı bir süre hastanede gözetim altında kalacağı öğrenildi.

STOİLOV'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Samsunspor karşılaşmasında geçen hafta oynanan Kayserispor maçına kıyasla tek değişiklik ile sahaya çıktı. Başarılı çalıştırıcı Stoilov, Kayseri maçında ilk on birde forma giyen David Tijanic'in yerine bu kez tercihini Doğan Erdoğan'dan yana kullandı.

Göztepe taraftarı deplasmanda oynanan Samsunspor karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan bir gün önce İzmir'den yola düşen sarıkırmızılılar, hava ve kara yoluyla Samsun'a akın etti.