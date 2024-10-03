Ada çok hareketli

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı ilk dört maçta aldığı yenilgiler sonrası Kuşadasıspor'da hareketli günler yaşanıyor. Kötü gidişatın ardından 3-2 kaybedilen Bornova 188 maçı sonrasında teknik direktör Bülent Ataman'ın görevine son veren İsmet Türker başkanlığındaki yönetim kurulunun yeni teknik direktör arayışlarına başladığı ve çok önemli iki ismi gündemine aldığı kaydedildi. Aydın temsilcisinin takımın başına getirmek istediği iki adaydan birinin deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural, diğerinin ise Abdullah Ercan olduğu belirtildi.

TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Kuşadasıspor'da kurmaylar teknik direktör arayışlarını sürdürürken, siyah-beyazlı taraftarlar alınan sonuçlardan dolayı başkan İsmet Türker ve yönetim kurulunu hedef aldı. Sosyal medya üzerinden başkan Türker'i istifaya davet eden taraftarlar, yönetimin bu kötü gidişatın sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini savunurken, Türker'in ise sosyal medyadan gelen istifa çağrılarının silinmesi ve istifa isteyen kullanıcıların kulübün sosyal medya hesaplarından engellenmesi talimatını verdiği iddia edildi.