Kasımpaşa ile Bodrum puanları paylaştı

KASIMPAŞA 0 - 0 SİPAY BODRUM FK

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Bersan Duran

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan (Dk. 89 Erdem Çetinkaya), Rodrigues, Gökhan Gül (Dk. 46 Cafu), Fall, Barak, Aytaç Kara (Dk. 73 Espinoza), Hajradinovic, Da Costa

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka (Dk. 75 Samet Yalçın), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 46 Üzeyir Ergün), Ahmet Aslan, Mohammed, Seferi, Fredy (Dk. 63 Brazao), Dimitrov (Dk. 90+2 Haqi Osman), Puşcaş (Dk. 63 Celal Dumanlı)

Kırmızı kart: 45+3 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kart: Dk. 86 Samet Yalçın (Sipay Bodrum FK), Dk. 90+6 Üzeyir Ergün

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

12. dakikada Hajradinovic, ceza yayı dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

34. dakikada Kasımpaşa'nın golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Hajradinovic'in kendi yarı sahasında savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Fall, kalecinin ceza sahasını terk ettiğini görünce rakibinden sıyrılıp topu uzak mesafeden ağlara gönderdi. VAR incelemesinde pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

70. dakikada Yasin Özcan'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci gole izin vermedi.

72. dakikada Rodrigues'in uzak mesafeden şutunda kaleci topu kurtardı.

86. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in kaleye gönderdiği topu, kaleci çeldi.