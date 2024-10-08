Dzeko sürprizi

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko ile ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi. Katalan basınından SPORT adlı internet sitesinde yer alan habere göre, yeni sezon için bir forvet arayışında olan Barcelona, maddi zorluklar nedeniyle 2025 yılında serbest kalacak oyuncuları takip etmeye başlarken, birçok ismin yer aldığı geniş golcü listesinde sarı-lacivertlilerin 38 yaşındaki santrforu Edin Dzeko da bulunuyor.

BİRÇOK İSİM VAR

Listenin ilk sırasında Fransız ekibi Lille'in forveti Jonathan David'in bulunduğu belirtilirken, Moussa Dembele, Luka Jovic, Cristiano Ronaldo ve Iago Aspas gibi dünyaca ünlü isimlerin de olduğu iddia edildi. Aynı listede yer aldığı kaydedilen Boşnak santrfor Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergiledi. 38 yaşındaki yıldız, çıktığı 13 maçta 9 gol ve 2 asistlik bir performans gösterdi. Deneyimli oyuncunun futbol kariyerine devam edip etmeyeceğine dair kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.

YÖNETİMDEN LEVENT MERCAN KARARI

F.Bahçe'nin sezon başında F. Karagümrük'ten 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Levent Mercan'ın takımdan ayrılacağı ifade edildi. Yönetimin bu sezon sadece ligdeki Ç.Rizespor maçında 9 dakika süre alabilen 23 yaşındaki sol beki ara transfer döneminde Süper Lig'den bir takıma kiralama kararı aldığı iddia edildi. Oyuncuyla ilgili son karar Portekizli çalıştırıcıyla yapılacak toplantının ardından netlik kazanacak.