EuroLeague’de Türk derbisi heyecanı

Turkısh Airlines EuroLeague'in 2. haftasındaki Türk derbisinde bugün Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Miguel Angel Perez, Damir Javor ve Ioannis Foufis hakem üçlüsü yönetecek. Sezona galibiyet ile başlayan iki takım, ilk hafta oynadıkları müsabakalarda hata yapmadı. EuroLeague'de yeni sezona deplasmanda Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67 yenerek başlayan lacivert-beyazlılar, geçen seneki inişli çıkışlı grafiği bu sezon taraftarlarına yaşatmamak istiyor.

KSK'DE YAYA'YA TBF'DE GÖREV

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) Ankara'da gerçekleşen genel kurulunda Efe Aydan ile yarışan Hidayet Türkoğlu, üçüncü kez başkanlığa seçilirken, Basketbol Süper Ligi'nin köklü ekiplerinden Karşıyaka da TBF'ye temsilci gönderdi. Karşıyaka Genel Sekreteri Avukat Mehmet Yaya, yeni dönemde Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na seçildi. Yeşil-kırmızılı yönetim sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak Mehmet Yaya'yı TBF'deki yeni görevinden dolayı kutladı.

BODRUM BASKETBOL AVRUPA SAHNESİNDE

Bu sezon ilk kez yükseldiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 2'de 2'yle başlayan Bodrum Basketbol yine ilk defa yer aldığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup) E Grubu'nda bugün Sopron Basket'i ağırlayacak. Bodrum Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bodrum ekibi Avrupa Kupası elemelerinde Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını deplasmanda 78-36, evinde de 70-66 yenerek adını gruplara yazdırmayı başarmıştı. Bodrum Basketbol, Macar ekibi Sopron'la karşılaştıktan sonra grupta 16 Ekim'de Slovakya'da Piestanske Cajky deplasmanına çıkacak.