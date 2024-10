Uşak veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda 3. Lig ekibi Uşakspor, bir diğer 3. Lig temsilcisi Bursaspor'a evinde 1-0 mağlup olarak kupadan elendi. 3. dakikada gelişen Bursaspor atağında Furkan sağ kanattan ortasını açtı. Ceza sahası içerisinde olan Sedat topa eğilerek kafa vuruşu yaptı. Top kalenin üstünden auta çıktı. 6'da Uşakspor atağında Rüstem sağ kanattan ortasını açtı. Ceza sahası içerisinde olan Cihad, sağ ayağıyla şutunu çekti. Zekeriye üstüne gelen topu kontrol etti. 23'te Bursaspor atağında Mustafa sağ kanattan ortasını açtı. Ceza sahası içerisinde kalenin sağ çaprazında topla buluşan Abdullah şutunu çekti. Savunmaya çarpan top yükseklik kazanarak ceza sahasından orta alana sekti.

CAN'IN ÇABASI YETMEDİ

33'de Bursaspor'da Bora ceza sahasına uzak bir mesafeden sağ ayağıyla şansını denedi. Bora'nın şutunda Can sağ tarafına uzandı ve topu kontrol etti. 41'de Bursaspor atağında ceza sahası içerisinde Sedat topu kontrol etse de istediği vuruşu yapamadı ve savunma araya girdi. Savunmadan seken top için hareketlenen Can, ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı pekledi. Hakem devam kararı verdi. 45 artı 4'te Uşakspor atağında Bertuğ sağ kanattan ortasını açmak istedi ancak top doğrudan auta çıktı. 60'da sol kanattan gelişen Bursaspor akınında Bora'nın derin pasında Yiğit Ali Bayrak, topu kontrol edip ceza sahası yayına girer girmez sol ayağıyla vurdu. Kaleci Can sağına gelen topa uçsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Mücadeleyi Uşakspor 1-0 kaybetti.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Uşakspor ile Bursaspor arasında oynanan müsabakaya taraftarlar yoğun bir ilgi gösterdi. Uşaklı futbolseverler takımlarını desteklemek için stadın büyük çoğunluğunu doldururken, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını ateşledi. Konuk Bursaspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.