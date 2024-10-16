‘Şampiyon Avcısı’ başkanlığa aday

ENGELLİ sporculara yüzme alanında önemli başarılar kazandıran ve 'Şampiyon Avcısı' olarak anılan Cengiz Altaylı, Türkiye Yüzme Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Yeni Asır'a konuşan Altaylı, projelerini anlattı. "Hedefim ülkemizi, bayrağımızı ve İstiklal Marşımızı tanıtmak" diyen Altaylı "Olimpiyat ruhunu Türkiye'ye kazandırarak sağlıklı nesillere katkı sağlamak istiyorum. Yetenekli çocukların keşfedilmesini sağlayacağım. Onları ilk ve ortaokul sıralarından keşfedecek çalışmalar yapacağım. Antremanları için ücretsiz servis desteği de sağlayacağım" dedi. Antrenör kursları açacağını da sözlerine ekleyen Altaylı, "Sporcularımıza okul, yurt, tam burs ve sosyal yardımlarla destek olacağız. Sporcuları canla başla teşvik edeceğim" diye konuştu.