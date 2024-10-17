Denizli’de seferberlik

ÜÇÜNCÜ Lig 4. Grup'ta sezona galibiyetle başladıktan sonra son 5 maçında galibiyete hasret kalan Denizlispor'da Kahramanmaraş İstiklalspor ile pazar günü iç sahada oynanacak mücadele öncesi seferberlik ilan edildi. Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Çağdaş Mavioğlu, takım olarak reaksiyon gösterme zamanının geldiğini söyledi. Zorlu fikstür dönemine girdiklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, yaşanan sıkıntılara rağmen toparlanma sürecine girip, çıkışa geçmek istediklerini açıkladı.

Sakatlıklar nedeniyle kadro ve oyun anlayışında değişikler planlayan Mavioğlu, "Çıkışa geçmenin tek yolu kazanmak. Bu takımın yapabileceklerine inancım tam. Çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz ve asla pes etmeyeceğiz" dedi. Mavioğlu, öncelikleri arasında oyuncularının mental seviyesini yükseltmek kadar, saha içi kırılganlık ve gole dönük oyun planını geliştirmek olduğunu sözlerine ekledi.