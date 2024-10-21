Bu nasıl oyun?

Milli maç arasından önce oyunuyla eleştirilerin odağı olan Mourinho'lu Fenerbahçe, geçen sürede hiç değişmemiş. Samsunspor karşısında yine ne oynadığı belli olmayan, seyir zevki vermekten çok çok uzak olan, ilk yarıda rakibinin ikram ettiği gol olmasa ağları sarsamayacak bir takım izledik. Geçen seneki akıcı, baskılı, coşkulu oyun nerede; bu seneki zevksiz, isteksiz, yavaş oyun nerede? Bunca zaman Mourinho ne yapmak istedi de yapamadı? Açıklamalarında kullandığı 'zaman gerekli' ifadelerinde saklı olan oyun ne? Ne için zaman gerekli? Dün izlediklerimiz için mi zaman gerekliydi? Plan ne, hedef ne, istenen ne, işlemeyen ne? Eminim bunu hala kimse anlayamıyor.

ŞAMPİYONLUK ÇOK ZOR

Sonuçlara pek fazla yansımasa da oyun olarak bir türlü dikiş tutturamayan sarı-lacivertlilerde takım performansında bireysel performanslar da kritik rol oynuyor. Geçen sezonki Fred yok, Djiku ve Becao güven vermiyor, Mert aksıyor, Szymanski kayıplarda. Samsunspor karşısında da aynı isimler aksadı. Futbolcuların çoğu geçen sezondan bu yana takımda olmasına rağmen uyumsuzluk hat safhada. Üstelik ligde haftalar ilerledikçe rakipler güçleniyor, oyunları ve fizik kapasiteleri oturuyor. Fenerbahçe ise sezon başı hazırlık maçlarında sergilediği performansların ötesine pek de fazla geçemedi. Açık konuşmak gerekirse, sihirli bir değnek takıma dokunmazsa bu sezon şampiyonluk henüz şimdiden hayal. Takımın hazırlanıp, derlenip/ toplanması için fırsat olarak görülen milli maç arasından sonra bile bu dağınık görüntü devam ediyorsa, gelecekten iyimser bahsetmek saçmalık olur. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho başta olmak üzere, takım oyununu ve bireysel performanslarını geliştiremediği sürece ne Avrupa'da ne de Süper Lig'de hedefe ulaşır.