Ersin destan yazdı

Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Olimpik Lyon deplasmanında kendine geldi. Fransa'da oynanan 'Ya tamam ya devam' maçında tek golle üç puana uzanan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti. Beşiktaş adına geceye damga vuran isim kaleci Ersin Destanoğlu oldu. Hafta boyunca sakatlıklar nedeniyle kalede kimin oynayacağı konusunda belirsizlikler yaşayan Kartal'ın imdadına yetişen Ersin ortaya koyduğu performansla 3 puanın mimarı oldu.

Ersin maç içerisinde omzundan hafif bir sakatlık geçirse de oyuna devam etti.

2017'DEN SONRA BİR İLK

Sakatlığını henüz tam olarak atlatamasa da takımı yalnız bırakmamak için Lyon deplasmanında eldivenlerini giyen 23 yaşındaki genç kaleci yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyeti adeta kucakladı. Lyon maçında sekiz kurtarış yapan Ersin Destanoğlu, Fabri'den (9 vs Lyon; Nisan 2017) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Avrupa Ligi maçında en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu. Beşiktaş'ta, Lyon maçı öncesi kaleci krizi yaşanmıştı. Mert Günok ile birlikte Ersin Destanoğlu'nun da sakatlığının bulunması Kartal'a çok ciddi sıkıntı yaratmıştı. Ancak Ersin'e uygulanan tedavi olumlu sonuç verdi ve Lyon maçında ilk 11'deki yerini aldı.

BRONCKHORST'UN TARİHİ SINAVI

Yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray'a karşı son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde eden Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile 14 yıl sonra ilki yaşamak istiyor. Carlos Carvalhal'le 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Slaven Bilic'le ise 4 mücadelenin tamamını kaybetti. Siyahbeyazlılar Fernando Santos idaresindeki bir maçı da kaybetti.