Kenan’ın takıma inancı tam

Milli futbolcu Kenan Yıldız, Türkiye'yi 2026 Dünya Kupası'na götürmek istediğini ve Juventus'ta 10 numaralı formayı giymenin getirdiği baskıdan keyif aldığını söyledi. İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, FIFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin EURO 2024 performansı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kenan, "Yaşım itibarıyla böylesine büyük bir turnuvada oynamanın mümkün olabileceğini düşünmemiştim. Çok eğlenceliydi çünkü birçok yeni şey öğrendik. Aslında EURO'da daha da ileri gidebileceğimize inanıyorum. Harika bir grubumuz var, neden olmasın?" dedi.

ARDA İLE İYİ ANLAŞIYORUZ

Dünya Kupası ile de ilgili konuşan milli yıldızımız, "2026 Dünya Kupası'nda orada olacağımızı ve herkesi gerçekten gururlandıracağımızı umuyorum. Kendimize inanıyoruz, takımımıza inanıyoruz, taraftarlarımıza inanıyoruz. Juventus'ta 10 numara gerçekten çok ağır bir sayı. Bununla oynamak harika çünkü sahada bir şeyler başarabileceğim hissini veriyor" şeklinde konuştu. Real Madrid'te oynayan milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de konuşan Kenan Yıldız, "Arda harika bir futbolcu, özel bir tekniği var. Nitelikleri gerçekten muhteşem. Çok iyi bir ilişkimiz var. Milli takımda olduğumuz her an, birlikte gerçekten komik olduğumuzu düşünüyorum. Onunla sahada olmak çok güzel ve umarım uzun yıllar böyle devam edebiliriz" dedi.