Bodrum FK Fenerbahçe’ye direnemedi

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta

FENERBAHÇE: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci (Oğuz Aydın dk. 69), İsmail Yüksek (Sebastian Szymanski dk. 70), Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin (Dusan Tadic dk. 70), Youssef En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 69), Edin Dzeko (Mert Hakan Yandaş dk. 87)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz

Teknik Direktör: Jose Mourinho

BODRUM FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Arling Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Ahmet Aslan (Fredy dk. 46), Taulant Seferi (Osman Haqi dk. 78), Samet Yalçın (Taylan Antalyalı dk. 46), Zdravko Dimitrov (Gökdeniz Bayrakdar dk. 69), George Puşcaş (Pedro Brazao dk. 69)

Yedekler: Gökhan Akkan, Gabriel Obekpa, Celal Dumanlı, Ege Bilsel, Yusuf Sertkaya

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 15), Edin Dzeko (dk. 55) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), Samet Yalçın (Bodrum FK)

13. dakikada Kostic'ten kaptığı topla ceza sahasına giren Seferi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

15. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ortasında kaleci Sousa'nın topu yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahasındaki En-Nesyri, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

19. dakikada sol kanatta iki kişiyi çalımlayarak geçen Saint-Maximin'in ortasında, İrfan Can Kahveci ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa'nın çeldiği topu, Dzeko kafayla En-Nesyri'ye indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.

27. dakikada Saint-Maximin, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek çaprazdaki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

38. dakikada Dzeko'nun pasıyla topla buluşan Osayi-Samuel, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada İrfan Can'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

53. dakikada Osayi-Samuel'in sağ taraftan ortasında Kostic'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

55. dakikada kaleci Sousa'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kontrol eden Amrabat'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

83. dakikada Cenk Şen'in sol taraftan ortasında yakın direk dibinde topla buluşan Taylan'ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

86. dakikada sol taraftan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top Becao'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti.