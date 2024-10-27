Harikasın Göz Göz

Süper lig'de 10. hafta maçında Göztepe sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi. 21. dakikada ceza sahasına girerken topla buluşan ve kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kalan Solet'in şutunda top kaleciden tekrar bu oyuncuya geldi. Açısını kaybeden Solet'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 28. dakikada sarıkırmızılılarda Dennis, Banza'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. 39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Fofana'nın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in şutunda kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.

SAHNEYE TIJANIC ÇIKTI

60. dakikada Göz-Göz öne geçti. Hızlı gelişen atakta Juan'ın ceza sahası içinden yaptığı ortada savunmaya da çarpan topu Isaac Solet kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0. 62. dakikada ceza sahası içindeki Lundstram'ın kaleye gönderdiği şutta top Bokele'ye çarptı. Bokele'nin meşin yuvarlağı elle müdahale ettiğini tespit eden hakem Cihan Aydın, beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu 64. dakikada kullanan Banza takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1. 84. dakikada Tijanic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta direğe çarpan top auta çıktı. 90+2. dakikada Matsuki'nin pasıyla topla buluşan Tijanic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.

TARAFTAR AKIN ETTİ

Göztepe taraftarı, kritik Trabzonspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce Güzelyalı'da toplanan taraftarlar marşlar söyleyerek stada akın etti. İlk düdükle birlikte tri - bünlerdeki yerini alan 12. adam, müsabaka boyunca takımı ateşlemek için elinden geleni yaptı.

STOİLOV'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trabzonspor müsabakasında geçen hafta oynanan Eyüpspor maçından farklı olarak 4 değişikliğe gitti. Stoilov, Trabzon maçında Taha Altıkardeş'in yerine Koray Günter'i, Ahmed Ildız'ın yerine Dennis'i, Matsuki'nin yerine Tijanic'i, Romulo'nun yerine Fofana'yı 11'e monte etti.

ISAAC SOLET İKİNCİ GOLÜNÜ KAYDETTİ

Sarı-Kırmızılı ekipte müsabaka boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Isaac Solet, takımını ilk golünü attı. Solet, iç sahadaki Net Global Sivasspor maçının ardından ikinci golünü kaydetti. Takımının galibiyet golüne imza atan David Tijanic ise bu sezon ilk golüne ulaştı.

ANTHONY DENNİS KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sarı-Kırmızılılarda orta saha Anthony Dennis, Trabzonsporlu Simon Banza'ya yaptığı sert müdahale sonrası hakem Cihan Aydın tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Nijeryalı futbolcu kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.