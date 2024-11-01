Bornova 1877’ye Kılıç ilaç gibi geldi

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta sezona iyi başlamasına rağmen üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası yarışta geride kalan Bornova 1877'de teknik direktör değişimi yaşanmıştı. Karşıyaka ve Tokat Belediye Plevnespor'a yenilip Düzce Cam Düzcespor ile de berabere kalan İzmir ekibi teknik direktör Sercan Yıldırım'la yolları ayırıp yerine Ercan Kılıç'ı takımın başına getirmişti. Kılıç, yönetimindeki ilk maçında iyi bir futbolla taraftarı önünde Ergene Velimeşe'yi mağlup eden yeşil-beyazlılar, kupada Fethiyespor'a elense de moral bozmuyor. Bu sezon hedefini 2. Lig olarak belirleyen Bornova 1877'de tüm gözler pazar günü oynanacak olan Muşspor maçına çevrildi. Bornova ekibi, Kılıç yönetiminde Muş temsilcisini de yenerek ligde yeni bir seri başlatmak istiyor.