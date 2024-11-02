Altay hareketli

Altay, futbol şubesinin devri için yeni bir adım atıyor. Camianın önemli isimlerinden Yüksel Gürüz ve Ahmet Çoker, inşaat sektöründe uluslarası faaliyet gösteren bir firmanın temsilcileriyle, 4 Kasım Pazartesi günü İzmir'de Altay'ın şirketleşen futbol şubesinin devri için görüşecek.

Devlete ve eski futbolculara 800 milyon TL'ye yakın borcu olan siyah-beyazlılar uzun süre talip aramış ve bazı şirketlerle görüşse de sonuç alınamamıştı. Firmanın uluslararası deniz lojistiği, inşaat ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Fransa, İngiltere, Dubai ve İran'da önemli işlere imza attığı belirtilen şirketin Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan gibi Türki Cumhuriyetler'de de oldukça etkin olduğu ifade edildi.