Osayi-Samuel ile anlaşma sağlanamadı

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takımda sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak olan ve ismi son günlerde ezeli rakip Galatasaray'la da anılan Bright Osayi Samuel'le temas kuruldu. Samuel'in, ailevi gerekçelerle İngiltere'yi de bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi. Bu süreçteki en ciddi görüşme, geçen hafta gerçekleşti. Nijeryalı futbolcunun temsilcisi ve yönetim, yeniden bir araya gelerek yeni sözleşme üzerinde anlaşma zemini aradı. Ön görüşmede ise anlaşma zemini sağlanamadı. 8 milyon Euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarılacivertli formayı 8 kez giydi.