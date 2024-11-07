Arda için Fener devrede

İSPANYOL devi Real Madrid'de forma şansı bulamayan milli futbolcu Arda Güler'in ülkede yine gündem oldu. Madrid ekibinde yıldız futbolcunun Carlo Ancelotti tarafından bir türlü süre alamaması için taraftarlar tepki gösterirken İspanyol basınına göre, Arda'nın da bu durumdan rahatsız olduğu ve devre arasında Real Madrid'den ayrılma ihtimalini değerlendirdiği öğrenildi. İspanya'daki gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe'nin eski oyuncusu için devre arasında devreye girebileceği ifade edildi. Hatta Ancelotti'nin de bu yüzden gönderilme ihtimali gündemde. 2023 yaz transfer döneminde Madrid'e giden Arda'nın, Fenerbahçe'ye ocak ayında kiralık olarak dönme ihtimali belirdi. Arda bu sezon İspanyol devinde sadece 3 maçta forma giyebildi.