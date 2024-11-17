Yunus’a İngiliz kancası

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da bu sezon çok fazla isim performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dünya yıldızı Osimhen ve Brezilyalı orta saha Gabriel Sara ve savunmada Davinson Sanchez'in yanı sıra, yerli isimlerde ise Yunus Akgün büyük beğeni topladı. Avrupa Ligi'nde çıktığı her maçta gol atan Yunus, ara transfer döneminde de en çok konuşulacak isimlerin başında geliyor.

AMORIM'İN DİKKATİNİ ÇEKTİ

İngiliz devi Manchester United'ın yeni teknik patronu olacak Ruben Amorim'in, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü istediği öğrenildi. İngiltere'deki bazı spor sitelerinde, Amorim'in takımın başına geldikten sonra bazı takviyeler yapacağı ifade edildi. Portekizli teknik adamın kanat bölgelerinde oynayabilen verimli bir oyuncu aradığı ve bu isimlerden birinin de milli yıldız Yunus Akgün olduğu ifade edildi.

G.SARAY SICAK BAKMIYOR

Kadroda önemli değişiklikler yapması beklenen Amorim'in, Yunus'un transferine onay verdiği ifade edildi. Manchester United'ın önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenilirken, sarıkırmızılılar ise genç yıldızını devre arasında göndermek istemiyor. Sezonun devre arasında Yunus'un boşluğunu doldurmanın zor olduğunu düşünen Aslan, sezon sonu gerçekleşecek bir transfer üzerine anlaşma yapmayı planlıyor. Ancak piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olan 24 yaşındaki yıldız için United'dan iyi bir teklif gelirse bu transferin Ocak ayında da gerçekleşebileceği ifade ediliyor.