‘Milli takım her şeyin üstündedir’

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan'la oynayacağı karşılaşmaların çalışmalarını sürdürdü. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen idman sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın durumunu ve Fenerbahçe Beko'nun milli takıma oyuncu göndermemesini değerlendiren Türkoğlu, "Biz süreci ilk başından beri federasyon olarak yakından takip eden bir noktadayız. Şu anki atmosferimizin ya da heyecanımızın farklı noktalara çekilmesini istemeyiz. Ama yönetim olarak işin de takibinde olduğumuzu buradan bilmenizi isteriz. Çünkü milli takımlarımız her zaman kişiler ve kurumların üstündedir. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekir" dedi. Yılmaz da iyi basketbol oynayıp kazanacaklarını umduğunu ifade etti.