‘Taraftar desteğine ihtiyacımız var’

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya günü etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Macaristan maçlarının zorlu geçeceğini düşündüğünü ifade eden Ataman, "Avrupa basketbolunda bu tip pencere maçları her takım için zor geçiyor. Onun için de taraftar desteğine burada ihtiyacımız var. Özellikle İstanbul'daki maçı mutlaka kazanmak istiyoruz" dedi. Oyunculardan Cedi Osman ise, "Yeniden burada olduğum için çok heyecanlıyım. İki maçı da kazanmak istiyoruz" dedi.