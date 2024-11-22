Montella’nın tahtı sallanıyor

Uluslar Ligi B Lig 4. Grup'ta son oynanan Karadağ mücadelesinde alınan 3-1'lik mağlubiyet, Türkiye Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi. A Ligi'ne direkt yükselme fırsatını kaçırarak, Play- Off oynamaya hak kazanan ay-yıldızlı ekibin İtalyan teknik patronu görüşme odasına alınacak. Karadağ'da sergilenen olumsuz futbol ve alınan yenilgi sonrası Montella eleştirilerin odak noktasındaki Montella'nın da tahtı sallanmaya başladı. 50 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verilmesi ihtimali giderek artarken federasyon yetkililerinin toplantıda kötü gidişin nedenlerini sorgulayacağı ve Montella'dan bir rapor isteyeceği ifade edildi.

FUTBOL ELEŞTİRİLİYOR

Montella, geçtiğimiz yıl Stefan Kuntz'dan boşalan koltuğa oturdu. 19 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Montella yönetimindeki Türkiye, 28 gol atarken 26 gol yedi. Montella'nın favori futbol sistemi olan forvetsiz oyun ise büyük eleştiri aldı. Karadağ'a 3-1 mağlup olan Türkiye'nin performansı, teknik adam değişikliğini gündeme getirdi.