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Haberler Spor Son dakika: A Milli Takım'ın rakibi Macaristan oldu

Son dakika: A Milli Takım'ın rakibi Macaristan oldu

Son dakika haberleri...A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme Play-Off'undaki rakibi Macaristan oldu. Eşleşmedeki ilk maç 20 Mart Perşembe günü Türkiye'de oynanacak.

DHA
Son dakika: A Milli Takım’ın rakibi Macaristan oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan bir üst lige çıkan veya düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi, TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Ay-yıldızlıların Play-Off Turu'ndaki rakibi Macaristan oldu. Play-Off maçları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında üstünlük kuran taraf adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak. UEFA Uluslar Ligi'nde bir sonraki turnuva 2026 yılının sonbahar mevsiminde başlayacak.

Eşleşmedeki ilk maç 20 Mart Perşembe günü Türkiye'de oynanacak. Rövanş mücadele ise 23 Mart Pazar günü deplasmanda olacak.

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