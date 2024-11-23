Galatasaray çift koldan

Devre arası yaklaşırken kadrosunu takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da adaylar belli olmaya başladı. Hücum ve orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların İngiliz Marcus Rashford ve Arjantinli Leandro Paredes ile ilgilendiği aktarıldı.

RASHFORD İLE İLK TEMAS KURULDU

İngiliz ekibi Manchester United'ın altyapısında yetişen ve 2015-2016 sezonundan bu yana A takımda oynayan 27 yaşındaki Rashford için Galatasaray'ın profesyonellerinin ilk teması kurduğu kaydedildi. Orta saha için de transfer planlayan Galatasaray'da Leandro Paredes ismi gündeme geldi. 30 yaşındaki futbolcunun Roma'dan ayrılmak istediği ve yeni kulüp arayışında olduğu belirtilirken kurmayların harekete geçeceği ifade edildi.