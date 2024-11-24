Manisa dağıldı

Trendyol Birinci Lig'de milli ara öncesi Erzurum'u yenerek kendine gelen Manisa FK, deplasmanda Keçiörengücü önünde dağıldı: 4-0. 29'da Görkem rakibinden kaptığı topu hemen ileriye aktardı, savunmanın arkasına sarkan Ali takımını öne geçirdi: 1-0. 38'de Görkem rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını çıkardı, Dembele topu ağlara yolladı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

VAR'DAN UYARI GELDİ

44'te VAR bir süre önce gelişen Keçiören atağında Kadir'in Dembele'ye yaptığı hareketi incelemesi için maçın hakemi Furkan Aksuoğlu'na öneride bulundu. Pozisyonu inceleyen Aksuoğlu, bariz gol şansı nedeniyle Kadir'i direkt kırmızı kart ile oyun dışına yolladı. 47'de Rroca ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 51'de Camara rakibinden sıyrıldıktan sonra geriye çıkardı. Oğuzhan farkı üçe çıkardı: 3-0. 88'de savunmadan seken topu Togui ağlara yolladı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90+2'de Togui'nin ortasında Diouf skoru belirledi: 4-0.

Manisa FK, gurbetteki galibiyet hasretini yine dindiremedi. Son deplasman galibiyetini Kocaelispor önünde alan siyah-beyazlılar, daha sonra çktığı üç maçta da yenildi.