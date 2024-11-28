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Fethiyespor iç sahada yok

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiyespor iç sahada yok

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, iç saha ve deplasmandaki farklı performansıyla dikkat çekiyor. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 13 haftada 18 puanla Play-Off hattının 6 puan gerisine düşerken, evinde çok önemli puan kayıpları yaşadı. Şimşekler, deplasmanda 14 puan alarak bu anlamda grubun en başarılı ikinci ekibi oldu. Buna karşılık sahasında rakiplerine diş geçiremeyen Fethiyespor, 6 maçta sadece 4 puan kazandı. Sahasında bir kez kazanabilen Şimşekler, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile 14 puanlık dev bir kayıp yaşadı. Lacivert-beyazlılar, cumartesi günü sahasında Isparta 32'yi yenerek zincir kırmak istiyor. Eksik ve cezalı oyuncunun bulunmadığı Fethiye'de, on numara pozisyonunda forma giyen Serdar Ümit Deniz 3 sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.

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