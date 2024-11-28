  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor KSK dağılıyor

KSK dağılıyor

Karşıyaka’nın maaşlarını ödeyemediği 7 oyuncusu takımdan ayrılabilir Russell, Webb, McDermott, Jefferson, Boutsiele, Thomas ve Ergi’nin serbest kalma tehlikesi bulunuyor. Transfer yasağı olan yeşil-kırmızılılar, kadrosu dağılırsa altyapı ağırlıklı kadrosuyla yola devam edecek.

HABER MERKEZİ
KSK dağılıyor

Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta aldığı 5 galibiyetle 4'üncü sırada yer alan Karşıyaka'da kadronun dağılma tehlikesi büyük endişe yarattı. Maaşları ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderen 7 basketbolcuya 18 milyon TL ödeme yapılmazsa yeşil-kırmızılı takım dağılacak. Karşıyaka'da Russell, Webb, McDermott, Jefferson, Boutsiele, Thomas Akyazılı ve Ergi Tırpancı'nın serbest kalma tehlikesi bulunuyor. Bazı oyunculara cuma, bazılarına ise önümüzdeki hafta başına kadar ödeme yapılmazsa Karşıyaka basketbol tarihinde ilk kez büyük bir kriz yaşanacak. Transfer yasağı bulunan Kaf-Kaf, kadrosu dağılırsa sezonun kalan bölümünde altyapı ağırlıklı kadrosuyla kümede kalma mücadelesi verecek.

YAŞAR'A GİDİLECEK

İzmir ekibinde yabancı oyunculardan sadece McCollum kulübe ihtarname göndermedi. Kulüpte istifalar sonrası yönetimin düşmesi ve başkan adayı bulunamaması yönetim krizine neden olurken, tek yetkili konumundaki Divan Kurulu'nun yıllardır kulübe sponsorluk desteği veren Yaşar Holding'in kapısını çalacağı öğrenildi. Karşıyaka'da kasım ayı başında oyuncular idman boykotu yapmıştı. Yaşar Holding, bu sezon basketboldan isim sponsorluğunu çekmesine rağmen 20 gün önce maaş ödemesi yaparak yaşanan krizi savuşturmuştu.

FIBA'DAN CEZA KAPIDA

Ekonomik anlamda zor bir dönem geçiren Karşıyaka Basketbol'un FIBA'ya 90 bin dolar ödeme yapması için son gün yarın. Yeşil-kırmızılı ekip, geçmiş dönemlerden kalan eski oyuncularının borçlarının FIBA'da yapılandırdığı için bu ayki taksiti ödemesi gerekiyor. Aksi taktirde Karşıyaka Basketbol ağır bir ceza ile karşı karşıya kalacak. İzmir ekibi yaşanan bu durum üzerine kaynak arayışına girerken, yeşil-kırmızılı kulübün acil olarak 21 milyon TL'ye ihtiyaç duyduğu öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA