Tire FK’da iki kişi kadro dışı

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta, düşme hattının hemen üstünde bulunan Tire FK'da, devre arası operasyonu erken başladı. Sarı-kırmızılı ekipte, 33 yaşındaki stoper Samet Önger ile 34 yaşındaki santrafor İlker Avşar disiplinsiz davranışları nedeniyle yönetim kurulu kararıyla süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiği bildirildi. Kulübe yakın kaynaklar istenilen sonuçların bir türlü alınamaması nedeniyle devre arasında daha kapsamlı bir operasyon beklendiğini ve yeni transferlerle takımın güçlendirileceğini belirtti. Devre arasına üç hafta kala henüz kendi saha ve seyircisi önünde 3 puanla tanışamayan sarı-kırmızılılar deplasmanda oynayacağı Türk Metalspor maçının hazırlıklarını tamamladı.