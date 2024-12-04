Yıldızlar sahaya indi

Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adalet Sarayı işbirliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Pendik Ampute Futbol Takımı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Hakim ve Savcılarından oluşan takımlar arasında futbol maçı düzenlendi.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan hakimler, savcılar ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Milli Paralimpik Komite Başkanı Murat Aksu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticileri ile futbolculardan Edin Dzeko, teknik direktörler Okan Buruk ve Burak Yılmaz da katıldı. Karşılaşmayı Halil Umut Meler ve Mehmet Türkmen yönetirken Dzeko ve Barış Alper Yılmaz farklı takımlarda forma giydiler.