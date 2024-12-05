Ayvalıkgücü yetişemedi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde 3. Lig 3. Grup ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'ya mağlup olarak organizasyona veda etti: 3-2. Müsabakaya iki takım da hızlı başladı. 4. dakikada Furkan Özhan ev sahibini öne geçiren golü attı: 1-0. 6'da kırmızı-beyazlılarda Celil Çelikel skora denge getirdi: 1-1. 28'de Toni Tasev Erzurum temsilcisini bir kez daha öne geçirdi: 2-1. 53'te kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlığın başına geçen Koray Kılınç farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 3-1. Baskısını artıran konuk ekip, 85'te Deniz Cebeci'nin penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi: 3-2. Müsabaka 3-2 sona erdi.

TİRE 2021 FK DİRENEMEDİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde 3. Lig İkinci Grup ekibi Tire 2021 FK, deplasmanda 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi İskenderunspor'a farklı mağlup olarak organizasyona veda etti: 4-1. Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 8. dakikada Burak Çolak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 26'da Mohamed Khalil aradaki farkı ikiye çıkardı: 2-0. 32'de Mert Efe Çölbeyi attığı golle İskenderun temsilcisini rahatlattı: 3-0. 58'de sahneye çıkan Gökhan Işılak attığı golle fişi çekti. 90+1'de Murat Elkatmış attığı golle maçın skorunu belirledi: 4-1.

BALIKESİRSPOR'U SALGIN VURDU

Nesine 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını kazanarak tekrar çıkışa geçen şampiyonluk yarışındaki Balıkesirspor takımdaki salgın kabusuyla sarsıldı. Ligde pazar günü evi Balıkesir Atatürk Stadı'nda İnegöl Kafkasspor'u konuk edecek kırmızı- beyazlılarda bağırsak enfeksiyonu (viral gastroenterit) problemi yaşayan 12 futbolcu antrenmanda yer almadı. Problem yaşayan oyuncuların tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı açıklandı. Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen kırmızı-beyazlılarda yaşanan bu salgın takımdaki moralleri oldukça bozdu.

ALTINORDU KENDİNİ BULDU

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, kendini buldu. Bir süredir sıkıntılarla boğuşan 2 sezon önce 1. Lig'e veda eden, geçen sezon ise 2. Lig'e son haftalarda tutunan İzmir ekibi, teknik direktör Olcay Şahan'ın liderliğinde kendine geldi. Kırmızı- lacivertliler, gösterdiği performans ile 1. Lig'in en önemli adaylarından biri olduğunu kanıtladı. Bu sezon çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alan Altınordu, 31 puan ile 2. sırada kendine yer buldu. Lider Sarıyer ile arasında 3 puan İzmir temsilcisi, zirve yarışında 'ben de varım ' dedi. Geçen sene ilk 14 maçından 11 puan toplayabilen Altınordu, 2 galibiyet, 5 beraberlik 6 mağlubiyet alabilmişti.