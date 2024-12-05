Manisa’dan acı veda

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda 3. Lig 3. Grup temsilcisi Çorluspor 1947'ye yenilerek elendi: 4-2. Ligde zor günler geçiren siyah-beyazlılar, bu sonuçla kahroldu. Müsabakaya hızlı başlayan Manisa ekibi, 36. dakikada Bede Amarachi Osuji'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden iki dakika sonra Manisa FK farkı ikiye çıkardı. 38'de sahneye çıkan Kazım Can Kahya takımını rahatlattı: 0-2. İkinci yarıda Çorlu fırtınası esti. 49'da Alperen Doğan farkı bire indirdi: 1-2. 61'de Volkan Uluğ eşitliği sağladı: 2-2. 73'te bir kez daha sahneye çıkan Alperen Doğan, ev sahibini öne geçirdi: 3-2. 90+4'te Hüseyin Ayan maçın skorunu belirledi: 4-2.