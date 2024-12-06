Kayyuma kalabilir

Türk sporunun asırlık çınarlarından Karşıyaka Spor Kulübü, kayyuma gitme tehlikesiyle karşı karşıya. Yeni spor kulüpleri yasasına göre, yönetimsiz kalan ekiplere, Gençlik ve Spor Bakanlığı ilk olarak ihtarda bulunuyor. Yine bir yönetim oluşmazsa, kulübün fesih yoluyla kapanması adına mahkeme süreci başlıyor. Birçok branşta faaliyet gösteren, bünyesinde binlerce sporcusu olan 112 yıllık camianın kapısına kilit vurulmasının önüne geçilmesi için son çare olarak kulübün kayyum yönetimine emanet edileceği konuşuluyor. Şu ana kadar hiçbir başkan adayı ön plana çıkmazken, kabaran vergi borçları iş insanlarının görevden kaçmasına sebebiyet veriyor. Özellikle basketboldaki yüzde 20 vergi yükümlülüğü bu branşın yürütülmesini zor hale getiriyor. Futboldaki vergi yükümlülüğü yüzde 5'le sınırlı kalırken, imza yetkisi almaya camiadan şimdilik kimse cesaret edemiyor.

ASIL YÖNETİM ARKA PLANDA

24 Aralık'ta yapılacak genel kurulda da herhangi bir aday çıkmazsa, kulübün kapanma prosedürlerinin bakanlıkça başlamaması adına, kulüp üyelerinden bir ya da bir kaçının kayyum talebinde bulunacağı öğrenildi. Yeni yönetim oluşana kadar kayyum heyetinin geçici olarak kulübü yönetmesi ve mali bilançoyu yapılandırması bekleniyor. Kayyum gündemi dışında yaklaşık 19 günlük süreçte Yaşar Holding'in sponsorluğa geri dönmesi için camianın ileri gelenlerinin yeniden holding ile görüşmeleri hızlandıracağı öğrenildi. Üçüncü bir ihtimal olarak da yeni oluşturulacak yönetimde göstermelik imza yetkisi olan kişilerin yönetim listesinde gözüküp, asıl yöneticilerin arka planda kulübü idare edeceği fikri de yüksek sesle konuşulan konular arasında.

GALİBİYET HASRETİ DÖRT MAÇA ÇIKTI

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta son 3 maçta 8 puan kaybeden, Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü'ne elenen Karşıyaka'da moraller bozuk. Son 4 karşılaşmada galibiyetle tanışamayan Kaf-Kaf'ta kupa maçında şans bulan oyuncular da sınıfı geçemedi. Özellikle sezon başında Bandırma'dan transfer edilen 20 yaşındaki Aygün Özışıkyıldız'ın vasat görüntüsü taraftarı kızdırdı.