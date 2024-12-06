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KSK’nin konuğu Darüşşafaka

Yönetimsel sıkıntılar yaşasa da ligde fırtına gibi esen KSK, Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Basketbol Süper Lig’in 9. haftasında Karşıyaka, İstanbul ekibini konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki zorlu mücadelenin hava atışı bugün saat 19.00’da yapılacak.

HABER MERKEZİ
KSK’nin konuğu Darüşşafaka

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında bugün Darüşşafaka'yı konuk edecek. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 9. hafta mücadelesinde bugün Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligde 4. sırada yer alırken, Darüşşafaka ise 2 galibiyet 6 mağlubiyetle 12. basamakta bulunuyor. Bu sezon itibarıyla ligde oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Karşıyaka, rakibini hatasız geçerek taraftarının önünde üst üste 5. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

FEYHAN YAŞAR KARŞILADI

Konuk ekip Darüşşafaka ise alt sıralardan kurtulup orta sıralara yaklaşmak için bu zorlu deplasmandan galibiyet istiyor. Karşılaşmayı ise Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek. Öte yandan müsabakanın biletleri 'Tam Bilet' 150 TL, 'Öğrenci Bileti' ise 100 TL olarak satışa çıktı. Öte yandan Geçen hafta ödenmeyen maaş alacakları için kulübe ihtar çeken basketbol takımından 7 oyuncunun serbest kalmasını son anda eski başkan ve yöneticiler, Mesut Sancak ile Yaşar Ailesi'nin desteğiyle önleyen Karşıyaka, basketbol takımının Şampiyonlar Ligi'nde 10 Aralık'ta çıkacağı Tenerife deplasmanının masraflarını da yine Yaşar Ailesi'nin desteğiyle karşıladı. Eski başkanlardan Hasan Denizkurdu'nun görüştüğü Feyhan Yaşar, takımın Kanarya Adaları'na yapacağı uzak seyahatin uçak ve otel masrafları için kulübe destek verdi.

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