  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Kupada moral buldular

Kupada moral buldular

İzmirli Bucaspor 1928 ve Menemen FK, oynayacakları derbi maçı öncesinde kupada tur atlayarak kara bulutları dağıtmasını bildiler.

HABER MERKEZİ
Kupada moral buldular

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda rakiplerini mağlup ederek tur atlayan Menemen FK ve Bucaspor 1928, moral depoladı. Haftalardır kazanamayan iki ekipte Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'taki zirve yarışında rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Son iki maçını kaybeden Bucaspor, Kupanın 4'üncü turunda deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 10 kişiyle 2-1 yendi. Ligin en golcü oyuncusu Yasin Öztekin'in golleriyle kazanan Bucaspor 1928, kara bulutları da dağıtmış oldu.

Art arda 3 maçını kaybedip zirve yarışında ağır darbeler yiyen Menemen Futbol Kulübü ise evinde aynı grupta yer aldığı Elazığspor'u 3-0 yenerek kendine geldi. İzmir'in iki sarı-lacivertli takımı hafta sonu derbide karşı karşıya gelecek. Kupada kazanarak moral depolayan iki renktaş, pazar günü Buca'nın Cemil Şeboy Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Kupadaki morali lige yansıtmak isteyen iki İzmirli'nin mücadelesi nefesleri kesecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA