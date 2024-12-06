Kupada moral buldular

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda rakiplerini mağlup ederek tur atlayan Menemen FK ve Bucaspor 1928, moral depoladı. Haftalardır kazanamayan iki ekipte Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'taki zirve yarışında rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Son iki maçını kaybeden Bucaspor, Kupanın 4'üncü turunda deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 10 kişiyle 2-1 yendi. Ligin en golcü oyuncusu Yasin Öztekin'in golleriyle kazanan Bucaspor 1928, kara bulutları da dağıtmış oldu.

Art arda 3 maçını kaybedip zirve yarışında ağır darbeler yiyen Menemen Futbol Kulübü ise evinde aynı grupta yer aldığı Elazığspor'u 3-0 yenerek kendine geldi. İzmir'in iki sarı-lacivertli takımı hafta sonu derbide karşı karşıya gelecek. Kupada kazanarak moral depolayan iki renktaş, pazar günü Buca'nın Cemil Şeboy Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Kupadaki morali lige yansıtmak isteyen iki İzmirli'nin mücadelesi nefesleri kesecek.