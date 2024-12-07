Aslan’dan çifte atak

Süper Lig'de zirvedeki avantajını sürdüren Galatasaray, ara transfer dönemi için atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar, sol bek ve orta saha transferi için düğmeye bastı. Teknik direktörü Okan Buruk, aradığı Gabriel Sara'yı rahatlayacak bir orta saha oyuncusunu İtalya'da buldu. Victor Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli'den Frank Anguisa Buruk'un radarına takıldı. Hatta başarılı çalıştırıcı 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha ile facetime üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Anguisa'ya hedeflerini anlatan Okan Buruk, futbolcuyu ikna etmeye çalıştı.

BURUK ÇOK İSTİYOR

Buruk-Anguisa görüşmesi olumlu geçerken, yönetim ara transfer dönemi öncesi Kamerunlu için Napoli'nin kapısını çalacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sol bek mevkii için de yönetime bir isim verdi. Buruk'un hedefindeki ismin İspanyol temsilcisi Real Madrid'in sol beki Ferland Mendy olduğu ifade edildi. 4-0'lık Barcelona hezimetinin faturasının kesildiği için 29 yaşındaki Fransız için de yönetim bir girişimde bulunacak. Ferland'ın sözleşmesi aynı zamanda sezon sonunda bitiyor. Buruk, ocak ayında olmayacaksa da sezon sonu için Ferland'ın durumunun takip edilmesini ve şans doğarsa değerlendirilmesini talep ediyor.