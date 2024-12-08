Göz-Göz ve KSK deplasmanda

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda oynadığı 10 maçı da kazanan lider Papara Göztepe bugün deplasmanda Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak. Anafartalar Spor Salonu'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. İzmir ekibi, 3 galibiyeti bulunan rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde 9 galibiyetle 2'nci sırada yer alan İnfo Yatırım Karşıyaka ise Balıkesir deplasmanında 14.00'te Havran Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, deplasman yasağı nedeniyle takımlarını desteklemeyecek.