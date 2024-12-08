Trabzon maziyi arıyor

Trendyol Süper Lig'de son 6 maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor ilk 14 maç dikkate alındığında son 17 sezonunun en kötü performansını ortaya koydu. Son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 16 puan topladı. Karadeniz ekibi en son 2007-2008 sezonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle 16 puan toplamıştı. Önceki gün oynanan maç sonunda iki takımın ligde bugüne kadar oynadıkları 31 maç sonunda 9'uncu ve en gollü beraberliği yaşamış oldu.

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ise kariyerinde Kasımpaşa'ya rakip olduğu 5'nci Süper Lig maçında ilk kez puan kaybetti. Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor'un 3 puan kazanamadığı haftada alınan sonucu farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. İşte başlıklar: Sonnokta: Bu takım kimi yenecek, Taka: Fırtına'dan eser yok, Karadeniz: Doktor yetiş, hastayı kaybediyoruz, Ekspres: Bu bir kabus olmalı, Günebakış: Trabzon'u ne hallere düşürdünüz, utanın.