Bornova dağıldı

NESINE 3. Lig 1. Grup'ta haftalardır galibiyete hasret kalan Bornova 1877, lider Bursaspor karşısında dağıldı. 10'da Sebahattin'in penaltı golüyle öne geçen ev sahibi, 23'te Musa Çağıran ve 39'da Ahmet'in gollerine engel olamayınca devreye 1-2 yenik girdi. İkinci yarı 49'da İlhan ve 53'te Mücahit skoru 1-4 yaptı. 76'da Ahmet İlhan, 80'de Bora Yılmaz ve 90'da Tahir'in penaltı golüyle skor 1-7'ye geldi. Farklı yenilgiyle 18 puanda kalan Bornova 9. sıraya geriledi. Lider Bursaspor ise takipçisiyle aradaki 10 puanlık farkı korudu.