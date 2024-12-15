Yücel’den Talisca’ya veto

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, siyahbeyazlı takımın 29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımın takviyeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Yücel, "Ocak ayında 2-3 takviye yapacağız. Kiralama yöntemiyle genç oyunculara gideceğiz. Talisca'ya gitmeyeceğiz. Transfer sayısı için 2-3 oyuncu dedim ama ben yine 1-2 diyeyim. Tabii ki gönlümden geçen sağ kanada Mohamed Salah'ı getirmek ama bu benim hayalim" ifadelerini kullandı. Mayıs ayında aday olacağını ifade eden ve Hasan Arat döneminde yaşananlarla ilgili de konuşan Yücel, "Brad Friedel ile Samet Aybaba'nın görev tanımlarında çift başlılık oldu. Futbolcuların arasında bile 'Sametçi futbolcular' ve 'Bradci futbolcular' ayrımı olduğunu duyduk. Orada kırılmalar başladı" dedi.

"SERGEN YALÇIN'I İSTEDİM"

Sezon başından beri hoca olarak Sergen Yalçın'ı istediğini kaydeden Hüseyin Yücel, "Maccabi maçından sonra başkan ve Kaan Bey ile konuştuk. Ben onlara 'Sakın istifa etmeyi aklınızdan geçirmeyin, ilk etapta hoca ile yolları ayırmamız gerekiyor. Daha sonra da sene başından beri gönlümde yatan Sergen Hoca ile görüşelim' dedim. Başkanımız da 'tamam' dedi. Sergen Hoca ile de o gece görüştük. Pozitif bir görüşme gerçekleştirdik" diye konuştu.

BJK'DEN TWENTE'YE TARAFTAR TEPKİSİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 30 Ocak'ta Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda yapacakları maça taraftarlarının alınmama kararı verilmesine tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in kararıyla maça Beşiktaşlı taraftarların alınmayacağı belirtilerek, "Saint-Gilloise, Lazio ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda deplasman taraftarlarını kabul eden Enschede Belediye Başkanı'nın taraftarlarımıza karşı sergilediği tavrı ayrımcılık olarak değerlendiriyor ve bu kararı kabul etmiyoruz. 17 Aralık Salı günü düzenlenecek toplantı öncesinde herhangi bir karar alınmaması yönünde yapmış olduğumuz çağrıya kulak tıkayarak son derece haksız bir karara imza atmıştır" denildi.